Pourquoi la troïka européenne a-t-elle changé d'avis?

Les Européens, qui ont grandement bénéficié du plan d'action commun global (JCPOA), critiqué par Washington, ont été contraints de quitter le marché iranien presque depuis le début, après que Trump se soit retiré de l'accord et ait commencé à faire pression sur eux. En conséquence, d'autres domaines de coopération économique et commerciale ont également disparu.

Cependant, la question qui inquiète le plus les observateurs politiques au-dessus d'autres considérations est? Pourquoi les Européens (sauf le Royaume-Uni) jouent-ils maintenant à ce jeu, même si Trump n'est actuellement pas en bonne position, au niveau national ou international?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de prendre en compte certains points fondamentaux et principaux, tels que le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les effets de la pandémie de coronavirus sur le continent, ainsi que le retard de l'Europe par rapport à la Chine dans les sphères économique et sécuritaire, qui ont plus que jamais affaibli le bloc.

