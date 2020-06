La résolution de l'AIEA n'a pas d'effet sérieux sur la situation de l'Iran (Jahangiri)

Se référant à la résolution publiée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA contre l'Iran, Jahangiri a noté, «La République islamique a subi les pressions de sanctions les plus sévères dans divers domaines, notamment l'énergie, le commerce, les transports et les services bancaires, et de telles résolutions n'ont pas un impact sérieux sur le pays.»



Selon Jahangiri, les pays occidentaux insistent pour perpétuer une atmosphère psychologique précaire contre la République islamique.



Il a en outre évoqué la situation difficile et compliquée de l'Iran et a exprimé l'espoir que le pays surmontera les difficultés dans un proche avenir.

