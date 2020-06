L'Iran est prêt pour l'échange de prisonniers avec d'autres pays

Lors d'une interview exclusive accordée à l'IRNA, Mahmoud Abbassi a déclaré dimanche: "Le ministère iranien de la Justice est préoccupé pour transférer les ressortissants iraniens qui se sont heurtés aux difficultés juridiques dans les pays étrangers."

Le vice-ministre iranien de la Justice a ajouté: "108 iraniens détenus en Géorgie sont transférés dans le pays."

Mahmoud Abbassi a fait part de la décision de la justice iranienne pour transférer 2000 détenus afghans et 44 détenus pakistanais dans leurs pays d'origine.

Le chef du Comité de transfèrement des condamnés de la République islamique d'Iran a averti à propos de la condition de vie déplorable des détenus iraniens dans les prisons des EAU et a affirmé: " L'accès consulaire et avoir l'avocat et le traducteur sont les droits fondamentaux des prisonniers. Malheureusement, nos prisonniers dans les prisons des Émirats Arabes Unis sont privés du minimum de droits humains, y compris des services consulaires et d'un procès équitable."