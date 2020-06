Mort suspecte d'un ressortissant iranien en Roumanie : Téhéran appelle Bucarest à passer à l’action pour en clarifier la cause

Le DG pour les Affaires consulaires au ministère iranien des Affaires étrangères recevant ce dimanche 21 juin, l'ambassadeur de Roumanie à Téhéran, lui a remis une note officielle, où le ministère appelle à une action « immédiate » des autorités compétentes roumaines pour clarifier la cause et les circonstances de la mort suspecte du ressortissant iranien, Gholam-Reza Mansouri, dans ce pays.

Tout en soulignant la responsabilité du gouvernement roumain pour assurer la sécurité de Gholam-Reza Mansouri, qui était sous surveillance policière dans ce pays, le directeur général consulaire de la RII s’attarde sur les exigences de la famille du défunt et l'importance de cette affaire pour l'opinion publique pour préciser la nécessité d'accélérer le processus d'enquêtes médicales et juridiques pour clarifier la cause du décès et transférer le corps du défunt en Iran.

Au cours de la réunion, l'ambassadeur de Roumanie a également déclaré qu'après avoir obtenu l'avis des responsables de son pays à cet égard, il communiquerait les résultats des mesures prises par Bucarest à cet égard aux autorités de la République islamique d'Iran.

La mort suspecte à Bucarest d’un juge iranien arrêté en Roumanie le 13 juin dernier et suspecté d’être impliqué dans une affaire de corruption et de pot de vin a suscité la colère de l’Iran qui reproche à la Roumanie d’avoir tardé à examiner la demande d’extradition du prévenu, retrouvé mort dans son hôtel le 19 juin dans la capitale roumaine.

