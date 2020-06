Iran : production locale d'insuline

Après le durcissement des sanctions cruelles et inhumaines américaines, les importations de certains produits pharmaceutiques et d’équipements médicaux tels que l'insuline sont devenues de plus en plus compliquées, ce qui a incité une entreprise technologique basée au Park Pardis, soutenu par le vice-président pour la Science et la Technologie à rendre locale la technologie de ce médicament vital.

La production d'insuline iranienne est le résultat de plus de trois ans d’études et de recherches menées par cette entreprise nationale. Ainsi la production locale d'insuline peut empêcher la sortie de millions de dollars de devises vers l’étranger.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**