L'Iran prêt à négocier avec Riyad sans conditions préalables (l'ancien ministre de la Défense)

Dans une interview avec d'Al-Jazeera, Dehghan a souligné que ce qui se passe au Yémen est un chaos militaire futile dont l'Arabie saoudite est principalement responsable.



«Le pays doit reconnaître sa défaite dans la guerre du Yémen et adopter une nouvelle politique», a-t-il ajouté.



Ailleurs dans ses propos, l'ancien ministre iranien de la Défense a déclaré que toute initiative militaire américaine contre l'Iran dans les eaux du golfe Persique ne resterait pas sans réponse et se heurterait à une réponse écrasante.



Il a également noté que les relations de l'Iran avec les Émirats arabes unis (EAU) s'étaient élargies et que la position d'Abu Dhabi sur l'Iran avait changé.



L'Iran soutient le gouvernement de consensus national à Tripoli qui est reconnu par la communauté internationale, a souligné Dehghan.



L'Iran appelle toutes les parties à trouver une solution politique à la Libye, a également noté l'ancien ministre iranien de la Défense.

