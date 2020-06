Coronavirus: l'OMT salue les mesures prises par l'Iran

Dans sa lettre, Pololikashvili a félicité le gouvernement iranien pour ses efforts constructifs pendant l'urgence sanitaire, ajoutant: «L'ensemble des mesures prises par le ministère iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat conformément aux directives et recommandations de l'OMT, visant à réduire les effets de la crise de Covid-19 sur le tourisme, ont été admirables.»

L'élection de Munesan comme nouveau ministre a été une excellente nouvelle, a noté Pololikashvili, ajoutant: «De tous les secteurs économiques, le tourisme a été le plus touché, et l'impact dévastateur de cette crise a coûté cher à tous et a également affecté nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable.»

«Compte tenu de la réouverture lente et prudente qui s'opère, comme vous l'avez souligné à juste titre, le tourisme intérieur ouvrira la voie à la reprise. Pour cette raison, il est réjouissant que les activités de l'OMT, dirigées par le Comité mondial sur la crise du tourisme, aient été utiles à son ministère pour relancer les initiatives touristiques de manière sûre, intégrée et responsable. L'OMT a soigneusement examiné les étapes décrites dans la lettre et s'efforcera de fournir toute l'assistance possible pour soutenir ces efforts », a-t-il ajouté.

Enfin, Pololikashvili a réitéré son invitation à Munesan d'assister à la 112e session du Conseil exécutif de l'OMT qui se tiendra du 15 au 17 septembre à Tbilissi, en Géorgie.

