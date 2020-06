Covid-19 : les chiffres du 23 juin 2020 en Iran

« Heureusement jusqu'à présent, 169 160 patients se sont rétablis et s’en sont sortis ou ont quitté l’hôpital », a déclaré la porte-parole du ministère iranien de la Santé, Sima Sadat Lari. De même, 2 846 patients de Covid-19 sont en soins intensifs.

Jusqu'à présent, 1 475 331 tests de Covid-19 ont été réalisés dans le pays, a encore déclaré Madame Lari.

Dans les provinces du Khouzestan, de l'Azerbaïdjan occidental et du Hormozgan, les cas d'hospitalisation sont plus élevés que dans les autres. Dans la province du Khouzestan, nous sommes confrontés à une baisse de la mortalité due au coronavirus et dans la province du Fars, les hospitalisations ont augmenté. Au Kermanshah, Golestan, Kerman, Buchehr et Hamedan, nous avons assisté à une diminution significative du nombre d'hospitalisations. D'une manière générale, nous assistons à une diminution du nombre d'hospitalisations dans tout le pays, annonce la porte-parole du ministère iranien de la Santé.