Le peuple iranien a gagné la guerre économique américaine

Téhéran (IRNA)- Le premier vice-président iranien, Eshaq Jahanguiri, soulignant l'importance d'assurer la sécurité alimentaire du pays a déclaré : « Malgré les sanctions américaines les plus oppressives visant la nation iranienne, le pays n'a rencontré aucun problème pour fournir les produits de base et la nourriture dont avait besoin le peuple . Face aux menaces que représentaient les sanctions et les impacts du coronavirus, le gouvernement et la nation iraniens ont su sortir la tête haute ».

Selon le service de la presse présidentiel, Eshaq Jahanguiri a déclaré lors d'une réunion avec les hauts responsables du ministère du Jihad (Effort) agricole, cet après-midi 23 juin 2020: « Les Américains ont déclenché une guerre économique contre l'Iran dans le but de détruire l'économie du pays et l’Ordre de la République islamique. Ils se posaient comme victorieux dans toutes les guerres qui ont eu lieu ces dernières années, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que dans cette guerre économique, notre pays est sorti vainqueur car son économie ne s'est pas effondrée.»