Jamshid Khanian, candidat iranien du Prix Hans Christian Andersen 2022

Écrivain, dramaturge et critique littéraire, Jamshid Khanian est né en 1961 à Abadan au sud-ouest d'Iran. Sa carrière littéraire commence au début des années 1980 avec une série des nouvelles et deux pièces intitulées "Midi dans la salle d'interrogatoire" et "Sur le perchoir". Certains de ces travaux dans le domaine de la littérature de jeunesse sont traduits en anglais, en russe et en polonais.

Les écritures de Jamshid Khanian traitent les problèmes de l'homme d'aujourd'hui comme la guerre, la migration, la discrimination, la solitude, le fossé entre les générations, les crises d'adolescence, les expériences vécues locales et des cultures minoritaires. La paix, la famille, l'amour, la tolérance et le respect d'autrui occupent une place importante dans les œuvres de cet écrivain iranien de la littérature de jeunesse.

Le prix Hans Christian Anderson, qui s'organise d'une manière biennale, est considéré par les critiques et les passionnés des lettres comme le Nobel de la littérature de jeunesse. En 1974, l'illustrateur iranien Farshid Mesghali a pu remporter ce grand prix international pour l'ensemble de ses travaux artistiques et graphiques.