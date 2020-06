Deux parataekwondokas iraniens, classés parmi les meilleurs au monde

La parataekwondoka iranienne Mahtab Nabavi, dans la catégorie des moins de 58kg et avec 82,50 points, était en première place, étant choisi comme la meilleure au monde.



Et Ahmad Narimani, avec 176,30 points, a également été classé premier dans la catégorie des plus de 75 kg. En revanche, l'Iranien Saeid Sadeqianpur s'est classé deuxième dans la catégorie des moins de 61 kg.



De plus, Mehdi Bahrami Azar, avec 96,50 points, s'est classé deuxième au classement mondial comme le meilleur parataekwondoka en 75 kg.



Enfin, Mehdi Purrahnama, dans la catégorie des moins de 75 kg, a obtenu 181,84 points et s'est classé troisième.

