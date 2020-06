Le président Rohani a reçu les lettres de créances de cinq nouveaux ambassadeurs

Le nouveau ambassadeur hongrois Zoltan Varga-Haszonits a présenté sa lettre de créance, ce mercredi 24 juin au président Rohani. Tout en saluant la Hongrie en tant qu'ami de l'Iran en Europe, le président Rohan, soulignant les relations toujours étroites et cordiales Iran-Hongrie, a exprimé l'espoir pour un nouveau renforcement des liens entre les deux pays.

S'exprimant lors d'une réunion avec le nouvel ambassadeur du Nicaragua à Téhéran Isaac Lenin Bravo Jaen lors de la réception de sa lettre de créance, le président Hassan Rohani a déclaré que les relations entre les deux pays ont toujours été amicales, soulignant l'importance d'approfondir les relations et la coopération dans tous les domaines.

Après avoir reçu les lettres de créance de Han Sung-joo, nouvel ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée en poste à Téhéran, le président Hassan Rohani a évoqué les relations amicales entre les deux pays depuis le début de la Révolution islamique, exprimant l'espoir que les relations s'approfondissent avec les efforts des responsables des deux pays.



Rohani a décrit les États-Unis comme un «ennemi commun» pour les deux pays et a ajouté: «Les responsables américains ont toujours été oppressifs contre les gouvernements et les nations telles que l'Iran et la République populaire démocratique de Corée, et nous devons être plus forts que jamais contre leur extravagance et leur intimidation».

Le président Hassan Rohani a également reçu la lettre de créance de Nikolina Kuneva, nouvelle ambassadrice bulgare et tout en appréciant ses compétences dans la langue persane, a ajouté: «Je suis sûr qu'avec votre intérêt pour la culture et la littérature persanes, nous pouvons voir un développement positif dans les relations Téhéran-Sofia».

Egalement, le nouvel ambassadeur du Pakistan à Téhéran Rahim Hayat Qureshi a présenté sa lettre de créance au président de la République islamique d'Iran et a décrit l'Iran comme un pays très important et influent dans la région.