Les États-Unis ont rendu le Conseil de sécurité «inefficace» contre les crimes des sionistes

S'adressant à une réunion du Conseil de sécurité sur la Palestine, le diplomate iranien a condamné l'occupation de la Palestine comme cause principale de la crise au Moyen-Orient et a déclaré que le régime israélien, en mettant en œuvre son plan d'annexion de parties importantes du territoire palestinien occupé, ouvrira un nouveau chapitre dans ses oppressions et crimes persistants.

Selon Takht-e Ravanchi, alors que l'occupation de la Palestine est la principale cause de la crise au Moyen-Orient, le régime israélien, en mettant en œuvre son plan d'annexion de parties importantes du territoire palestinien occupé, ouvrira un nouveau chapitre dans ses oppressions et crimes persistants. Une telle politique expansionniste va encore détériorer et compliquer la situation déjà tendue au Moyen-Orient et aura des conséquences de grande portée sur la paix et la sécurité régionales et internationales.



L'occupation et l'acquisition de territoires par la force sont interdites et inadmissibles en vertu du droit international. Il s'agit d'une norme impérative du droit international à laquelle aucune dérogation n'est autorisée. L'annexion de parties du territoire palestinien occupé constituerait une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies.



Un tel plan oppressif est, en premier lieu, le résultat d'un soutien continu et sans réserve aux politiques expansionnistes et aux pratiques illégales du régime israélien par les États-Unis au cours des sept dernières décennies.

Un tel soutien s'est poursuivi sans relâche en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international, en méconnaissant toutes les normes de conduite internationale et en traversant tous les principes d'humanité et de moralité.

En outre, les États-Unis, en abusant de leur statut de membre permanent du Conseil de sécurité, ont complètement et systématiquement protégé le régime israélien et, dans la pratique, ont rendu le Conseil inefficace pour lutter contre les crimes de ce régime.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**