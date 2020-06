Renforcement de la position de l'Iran dans le secteur énergétique avec le lancement de 3 projets pétroliers

L'oléoduc Goureh-Jasak est l'un des projets les plus stratégiques du pays. L'importance du plan est si grande que le Leader de la RII a souligné à plusieurs reprises sa mise en œuvre dès que possible favorisant l'accès de l'Iran à la mer d'Oman pour les exportations de pétrole.

Faisant référence à l'oléoduc, le président a déclaré mardi que l'Iran contournerait le détroit d'Hormuz pour les exportations de pétrole.

Maintenant, sur ordre du président et via la vidéoconférence, l'opération officielle de construction du pipeline de pétrole brut de Goureh vers Jask et le terminal d'exportation de pétrole sur la côte de Makran au sud va commencer.

Dans ce plan national et stratégique, tous les entrepreneurs, fabricants et constructeurs sont iraniens et plus de 95% des services et biens requis sont fournis depuis l'intérieur du pays.

Fourniture d'aliments pétrochimiques à partir de produits de raffinerie



Le plan de production normal de Hegzan, qui sera officiellement inauguré par le président par vidéoconférence, a sérieusement entravé les sorties de devises et les importations.



Ce projet a débuté en novembre 2018 dont la première partie (tuyauterie, etc.) a été mise en service en février 2019.

Augmentation de 140 000 tonnes de production pétrochimique



Un autre projet qui sera mis en service aujourd'hui est la Pétrochimie de Miandoab à l’ouest de l’Iran avec un volume d'investissement de 120 millions de dollars.

Il s'agit de l'un des projets du deuxième « Saut » dans l'industrie pétrochimique.

