Les Iraniens sont « victimes de terroristes soutenus par les États-Unis » (Téhéran)

En réponse à la publication de ce rapport, Abbas Mousavi a ajouté: « La République islamique d'Iran rejette et condamne complètement le rapport national annuel sur le terrorisme, émis par les Etats-Unis, en raison de la fuite en avant évidente, de la pure malhonnêteté et du double standard dans la lutte contre le terrorisme menés par régime. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que le régime américain, en tant que plus grand protecteur du terrorisme d'État et principal soutien du régime agresseur et usurpateur sioniste, « n'est pas à la hauteur » de se poser comme défenseur de la lutte anti-terroriste et de juger les autres à cet égard.

