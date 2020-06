Premier échographe 100% « made in Iran »

Téhéran (IRNA)- « Une société iranienne basée sur le savoir a réussi à produire un échographe 100% iranienne et a obtenu les approbations et les licences nécessaires dans le domaine de la production de masse », a déclaré jeudi le directeur général du Bureau de Développement des technologies de la Santé au ministère iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, Hossein Vatanpour.

Dans une interview accordée à l'IRNA jeudi 25 juin, Hossein Watanpour a qualifié de « grand honneur » pour le pays, la construction locale de la machine à ultrasons et a ajouté : « Le conseil d'administration chargé du financement en devise a signé un contrat avec cette société et a préacheté plusieurs appareils. » L'échographie est une technique d'imagerie employant des ultrasons. Elle est utilisée de manière courante en médecine humaine et vétérinaire, mais peut aussi être employée en recherche et dans l'industrie. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**