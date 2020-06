L'Iran produit la moitié de fer spongieux du monde

Selon le rapport d'Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation (IMIDRO), l'Iran a dépassé l'Inde en mai et s'est classé premier dans la production de DRI. L'Iran a produit 12 millions de tonnes, tandis que l'Inde a produit 11 millions de tonnes de DRI.



L'une des principales raisons de ce succès est qu'IMIDRO a coopéré avec le secteur privé ces dernières années pour la production de DRI.



L'Iran a produit 5,6 millions de tonnes de fer spongieux en un mois, ce qui représente une croissance de 7,6%, tandis que la production de l'Inde était de 1,5 million de tonnes, ce qui représente une baisse de 55%.



L'Égypte, le Mexique et l'Arabie saoudite occupent respectivement la troisième et la cinquième place du classement avec respectivement 2,2, 2,05 et 1,7 million de tonnes au cours de la période de cinq mois.