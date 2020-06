Coronavirus: plus de 2 600 nouveaux cas en Iran en 24 heures

S'exprimant lors d'une conférence de presse quotidienne vendredi, Sima Sadat Lari a déclaré que le nombre total de personnes testées positives pour le COVID-19 en Iran était passé à 217724 suite à la détection de 2628 nouveaux cas depuis jeudi.



Sur les nouveaux cas détectés depuis hier, 1 356 patients ont été admis à l'hôpital, a-t-elle ajouté.



Parmi ceux qui sont actuellement traités dans des centres médicaux, 2 912 patients atteints de coronavirus ont des problèmes de santé critiques en raison d'une infection plus grave, a noté Sadat Lari.



Elle a en outre estimé le nombre de morts de COVID-19 en Iran à 10 239, affirmant que la maladie a coûté la vie à 109 patients au cours des dernières 24 heures.



Jusqu'à présent, au moins 177 852 patients se sont rétablis de l'infection par le coronavirus et ont été renvoyés des hôpitaux à travers l'Iran, a déclaré la porte-parole.



Lari a également noté que 1 557 872 tests de diagnostic de coronavirus ont été effectués à ce jour en Iran.



Le nombre de personnes infectées par COVID-19 dans le monde a dépassé 9 714 000 et le nombre de morts a dépassé 491 000.