L'Union mondiale de lutte se dit «satisfaite» de l’action de la Commission iranienne des arbitres

Antonio Silvestri, président allemand de la commission d'arbitrage de la WWU, a envoyé un courrier électronique à la Fédération iranienne de lutte pour exprimer sa satisfaction concernant le webinaire spécialisé (séminaire faites via internet généralement dans un but de travail collaboratif ou d'enseignement à distance) de la fédération sur diverses règles, réglementations et questions d'arbitrage.

« Merci pour ces bonnes nouvelles. Je suis heureux que la Commission iranienne d'arbitrage ait pu organiser ce webinaire grâce à votre soutien et à celui de Mohammad Ebrahim Emami et d’autres collègues, car la communauté iranienne de lutte est une grande famille riche en arbitres nationaux et internationaux », peut-on lire dans une partie du message de Antonio Silvestri à l’adresse de Nasser Foroutan, le chef de la commission iranienne d'arbitrage.

La Fédération internationale des luttes associées (FILA), devenue en 2014 United World Wrestling 1 est une association mondiale fondée en 1905 réunissant tous les pays possédant une fédération nationale compétente pour la gestion de la lutte dans tous ses styles, aussi bien olympiques que non olympiques. Les principaux styles que la FILA gère et développe sur le plan international sont la lutte libre, la lutte gréco-romaine, la lutte féminine (tous trois au programme des Jeux olympiques), le grappling, le combat grappling, le pancrace, la lutte sur sable, la lutte à la ceinture, ainsi qu'un large éventail de styles de lutte traditionnelle pratiqués à travers le monde.

La FILA assure également la gestion et la promotion de la lutte mondiale sur la base d'accords de partenariat avec différentes organisations régionales, nationales et internationales.

Son siège est situé à Corsier-sur-Vevey, en Suisse, et son président actuel est Nenad Lalović.

Les principales compétitions organisées par la FILA sont : les Championnats du monde de lutte,

la Coupe du monde de lutte, les Golden Grand Prix.

La FILA assure aussi la tenue des épreuves de lutte aux Jeux olympiques, conjointement avec le Comité international olympique.