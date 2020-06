Classement mondial de taekwondo : l’Iranien Hadipour garde sa place

Dans une interview accordée à l'IRNA samedi 27 juin le chef du Conseil de taekwondo de la province du Guilan, au nord, Mohsen Setorgui, a déclaré: Avec l'annonce du dernier classement olympique par la Fédération mondiale de taekwondo, Armin Hadipour, membre de l’équipe nationale, se classe toujours au sixième.

Mohsen Setorgui a ajouté: « Selon la catégorie de classement annoncée par la Fédération mondiale de taekwondo, Armin Hadipour, le représentant iranien dans la catégorie 58 kg, qui a remporté le quota olympique, a gardé sa sixième place avec 298,44 points. »

Il a poursuivi: « Dans ce classement, les combattants sud-coréens de taekwondo Jun JANG et Tae-hun KIM classés premier et deuxième, Vito DELL'AQUILA d'Italie troisième, Jesus TORTOSA d'Espagne quatrième et Mikhail ARTAMONOV de Russie s’impose devant Armin Hadipour. »