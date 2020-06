Iran : coronavirus (COVID-19) Mise à jour

« Entre hier vendredi et aujourd'hui samedi, le 27 jui, sur la base de critères diagnostiques définitifs, 2 456 nouveaux patients atteints de Covid-19 ont été identifiés dans le pays, dont 1 139 ont été hospitalisés. Avec ce chiffre, le nombre total de patients atteints de la maladie pandémique en Iran a atteint 220 180 », déclare cette autorité sanitaire lors de son point de presse quotidien.

Elle a poursuivi : « Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, 125 patients du Covid-19 sont décédés et le nombre total de victimes de cette maladie a atteint 10 364. »



« Heureusement, 180 661 patients se sont rétablis ou ont quitté l’hôpital jusqu'à présent », a-t-elle déclaré. De plus, 2 928 patients atteints de Covid-19 sont en soins intensifs.



Madame Larry a ajouté : « Jusqu'à présent, 1 583 542 tests du coronavirus ont été réalisés dans le pays. »

Le bilan de la maladie mortelle dans certaines provinces iraniennes comme Khuzestan, Kermanchah, Kurdistan, Hormozgan, Azerbaïdjan occidental et Khorasan-e Razavi qui sont toujours dans le rouge était plus élevé par rapport à d’autres régions. Les provinces de l'Azerbaïdjan oriental, du Sistan et Baloutchistan, de Buchehr, du Lorestan et du Golestan sont en état d'alerte.

La porte-parole du ministère iranien de la Santé recommande toujours le port du masque généralisé quand la distance physique ne peut pas être respectée, notamment pour les personnes âgées et les malades et appelle une fois de plus au respect des directives sanitaires.