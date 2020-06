Imposer des sanctions à l'Iran ne fait pas gagner Trump aux élections (Vaezi)

« La poursuite de la politique de discrimination raciale et de pression à genou aux États-Unis et l'intensification des sanctions unilatérales et du terrorisme économique et sanitaire contre la grande nation iranienne ne mèneront pas Trump à la victoire aux élections. Ces actions l’isoleront par contre auprès de l'opinion publique. Les États-Unis n'ont d'autre choix que de corriger leurs mauvaises politiques et de réparer le passé », a insisté samedi 27 juin Mahmoud Vaezi, chef du bureau du Président Hassa, Rohani, a écrit samedi sur son compte Twitter

