Les victimes du terrorisme cherchent à assister au procès d'un terroriste derrière la tragédie d'une explosion de 1981 en Iran

Selon le service des relations publiques de l'Association pour la défense des victimes du terrorisme, le communiqué ajoute que le soir du 28 juin 1981, un criminel a provoqué une grande tragédie contre une grande nation, car les dimensions horribles de la tragédie en ont fait un des plus grands crimes terroristes dans l’esprit du public.



Cette cruauté a blessé le cœur de millions de personnes et fait des centaines de familles pleurer la perte de leurs proches.

Les personnes qui ont été martyrisées dans ce crime terroriste étaient toutes des élites et des personnalités scientifiques et politiques uniques qui connaissaient les premiers pas de la démocratie dans l'assemblée du parti à travers la Révolution islamique et la chute du système impérial vieux de 2500 ans pour trouver une solution au problèmes économiques et sociaux. Et ils n'avaient d'autre désir que le salut et l'exaltation de leur pays, et ils étaient à juste titre de véritables exemples de passionnés de service, selon le communiqué.

Le communiqué a également noté que Mohammad Reza Kolahi-Samadi, le principal auteur de l'attentat terroriste qui avait quitté le site avant l'explosion dans le bureau du parti, s'est enfui en Irak et a travaillé pour Radio Mojahedin sous le pseudonyme de "Karim" jusqu'au début des années 90. , en raison de problèmes mentaux et de frustration, il a quitté l'Irak pour l'Allemagne, puis pour les Pays-Bas et il a été tué par les deux criminels néerlandais plus tôt en 2016.

Divers éléments de preuve indiquent qu'il ne s'agit pas d'un simple meurtre, mais qu'il s'agit d'un cas de terrorisme international complexe, dont tous les aspects doivent faire l'objet d'une enquête approfondie, dont le plus important est l'histoire de l'organisation de la victime.



La raison du meurtre peut être le même contexte organisationnel, selon le communiqué, notant que l'un des principaux éléments du cas du meurtre de ce terroriste est les survivants de la tragédie du 28 juin 1981, qui doivent être identifiés dès que possible par la juridiction compétente et la possibilité de participer au procès.

Aujourd'hui, un tribunal néerlandais fait face à un test historique pour les droits humains des survivants du 28 juin, et il n'y a aucune justification légale pour l'oublier par le public, le droit international, les documents relatifs aux droits humains, les conventions internationales et la Charte des Nations Unies, selon le communiqué. .