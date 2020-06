Covid-19 : le nombre de morts atteint 10 670 personnes en Iran

Téhéran (IRNA)- Selon les statistiques officielles la pandémie de Covid-19 s'accroît également en Iran, où les bilans des décès quotidiens continuent de grimper, mettant certaines provinces dont notamment Téhéran dans un état difficile et préoccupant. « Jusqu'à présent, 225 205 personnes dans le pays ont été infectées par le coronavirus et avec la mort de 162 personnes au cours des dernières 24 heures, le nombre de décès dus à la maladie mortelle a atteint 10 670 dans le pays », annonce lundi la porte-parole du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, Sima Sadat Lari.

« Entre dimanche et lundi 29 juin, selon les critères diagnostiques définitifs, 2 536 nouveaux patients atteints de Covid -19 ont été identifiés en Iran, dont 1 461 ont été hospitalisés. Avec ce compte, le nombre total de patients atteints de la maladie pandémique passe à 225 205 dans notre pays », ajoute Sima Lari. « Heureusement, 186 180 patients ont été rétablis ou ont quitté l’hôpital. De plus, 30 377 patients atteints de Covid- 19 sont en soins intensifs », a-t-elle déclaré. « Jusqu'à présent, 1 639 078 tests de Covid-19 ont été réalisés dans le pays », a poursuivi Madame Larry. Les provinces du Khuzestan, du Kurdistan, des Azerbaïdjans occidental et oriental, du Hormozgan, du Buchehr, du Khorasan Razavi etdu Kermanshah sont en rouge et les provinces de l’Ilam, du Lorestan et du Golestan sont en alerte. « Depuis hier (dimanche), le nombre d'hospitalisations dans la province de Téhéran a considérablement augmenté, ce qui est inquiétant », s’est elle alarmée.