Succès du cinéma iranien dans le monde

Téhéran (IRNA)-Sans aucun doute, les cinémas documentaire et d'animation iraniens avec leur présence et la réception de prestigieux prix internationaux, ont le plus contribué au succès du septième art iranien à travers les frontières.

Aux côtés des dessins animés, le cinéma documentaire iranien est certainement l'une des manifestations artistiques iraniennes les plus prestigieuse, tant en termes de la présence sur la scène internationale que de l’obtention de prix, ces dernières années. Et en examinant les succès des documentaires iraniens enregistrés l’année civile dernière (Mars 2019-Mars 2020), il suffit de noter que le cinéma documentaire iranien a connu plus de 137 apparitions dans des festivals prestigieux à travers le monde.

A cela s’ajoute 39 prix de prestigieux festivals internationaux décrochés toujours lors de ses 137 apparitions, ce qui constitue un record pour les documentaristes iraniens. Le documentaire « Delband » (Bien-aimée), réalisé par Yasser Talebi et produit par Elahe Nobakht, était le film documentaire iranien le plus réussi au monde, remportant 21 prix internationaux. Parmi les récompenses importantes pour ce film figurent la statuette du meilleur film du Festival de Kazan de Russie, le Festival du film de Shanghai de Chine, le titre du meilleur film documentaire du Réseau de développement du cinéma Asie-Pacifique (Netpack) du Festival sud-coréen d'ulju, le Prix spécial du jury du Festival de Religion d’Aujourd’hui, en Italie, le festival Sulaimaniyah en Irak et ainsi de suite… Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**