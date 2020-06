L'Iran exporte ses produits laitiers vers 25 pays étrangers

L'Iran est aujourd'hui fortement présent dans les marchés régionaux et internationaux, ce qui n'a pu être possible qu'en raison de la qualité appropriée des produits iraniens et de la technologie avancée de l'industrie laitière du pays.

L'année dernière, près de 780 millions de dollars de produits laitiers iraniens ont été exportés malgré la concurrence des producteurs européens.

Les produits laitiers de l'Iran s'exportent vers plus de 25 pays étrangers.

Actuellement, il y a plus de 400 marques et usines actives dans le pays dans l'industrie laitière dont plus de 200 sont locales, plus de 170 sont régionales-provinciales et environ 30 sont nationales.