Une copie du Coran noble du IVe siècle de notre ère dédiée à la Bibliothèque nationale

Ali Ojibi, le directeur des livres écrits et des documents rares à la Bibliothèque nationale de Téhéran a fait savoir que les citoyens, ainsi que la communauté iranienne aux Etats-Unis, ont offert à la Bibliothèque nationale d’Iran un exemplaire du noble Coran datant du IVe siècle de notre ère, ainsi qu’une précieuse copie écrite de «Shâh-Nâme» du poète iranien Ferdowsi, ainsi qu’un ancien exemplaire du livre «Doaa».

La Bibliothèque nationale contient environ 40 000 exemplaires de livres écrits et de documents islamiques, patrimoniaux et culturels, dont certains remontent aux premiers siècles hégiriens.



Une grande partie de ces exemplaires sont destinés au Saint Coran et à d’autres documents qui y sont liés, qui ont été collectés dans divers pays du monde et conservés à la Bibliothèque nationale iranienne.

