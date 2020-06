L'Europe entre l'application de la résolution 2231 de l'ONU et la poursuite de la soumission aux diktats américains

Téhéran (IRNA)- Les Européens sont confrontés à un test difficile pour se conformer à la résolution 2231 du Conseil de sécurité et continuer à se soumettre aux diktats de Washington; Et la diffusion de l'annulation de l'embargo sur les armes imposé à l'Iran le 18 octobre, selon le texte de l'accord nucléaire, constitue une étape cruciale pour les trois pays européens (Allemagne, Grande-Bretagne et France) pour démontrer leur attachement à cet accord.

La résolution 2231 de l'ONU est l'une des réalisations diplomatiques importantes de la République islamique d'Iran lors de ses négociations nucléaires avec les puissances mondiales; Comme ses résultats ne se limitent pas à retirer l'Iran des dispositions du Chapitre Sept de la Charte des Nations Unies, mais mettraient plutôt un terme à l'interdiction imposée à l'Iran pendant 4 décennies également. Le Conseil de sécurité de l'ONU, en adoptant la résolution 2231, a en effet approuvé un document international contraignant dans le cadre de l'accord nucléaire, conduisant à la suppression de l'embargo sur les armes imposé à l'Iran (18 octobre 2020) et lui permettant d'importer ou d'exporter des armes en provenance d'autres pays. Ainsi, les pays qui prétendent avoir une influence et une souveraineté au sein de la communauté internationale sont confrontés à un test crucial chaque fois que nous approchons du 18 octobre 2020, car ils sont obligés de poursuivre l'approche du pluralisme international ou de se soumettre au système unilatéral que Washington cherche à imposer au monde aujourd'hui. Les Etats-Unis, qui ont annoncé le 8 mai 2018 leur retrait officiel par décision de Trump de l'accord nucléaire, a consacré ses énergies à poursuivre une politique de pression extrême, à parvenir à un consensus international contre la République islamique d'Iran et à faire passer le projet terroriste de la puissance croissante de l'Iran dans la région.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**