L'annexion de la Cisjordanie est la poursuite de l'occupation par le régime sioniste, selon l'envoyé iranien à Paris

Ghasemi a tweeté mardi que l'annexion de la Cisjordanie est la continuation de l'occupation du régime sioniste, l'extravagance et aux côtés de l'agression d'un régime qui n'a aucune valeur sur la Charte des Nations Unies, les droits de l'homme, les normes internationales et la communauté internationale en ce qui concerne la mise en œuvre de ses désirs illicites inhumains, racistes et sans fondement.

Il a ajouté que le fait de ne pas agir rapidement contre l'expansionnisme, les monopoles et les principes de base des violations flagrantes internationales et des droits de l'homme aurait des conséquences désastreuses pour la sécurité et la stabilité de la région et du monde.



La communauté internationale n’a pas accueilli favorablement l’idée de l’annexion et a sérieusement mis en garde contre ses conséquences. Plus d'un millier de députés de l'UE ont condamné le plan et averti des conséquences appropriées si Israël allait de l'avant avec ce plan.

Certains pays européens ont averti que si Israël procède à l'annexion, ils reconsidéreront leurs relations avec le régime. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que le plan d'annexion est une grave violation du droit international et qu'il sera suivi de graves changements dans les relations UE-Israël.



Le régime israélien, 103 ans après la déclaration Balfour, va entrer dans une nouvelle ère en poursuivant l'annexion de la Cisjordanie pour réaliser son rêve d'une terre juive intégrée; cependant, le rêve fait face à des défis qui pourraient aboutir à l'échec et à l'isolement total du régime.

