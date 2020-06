L'UE appelle à la normalisation des relations économiques avec l'Iran

Olof Skoog a fait ces déclarations lors de la session du CSNU pour examiner le 9e rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation actuelle concernant la mise en œuvre de la résolution 2231.

«Au cours des trois dernières années et demie, l'Iran a scrupuleusement rempli ses obligations, et au cours des 14 mois qui ont suivi le retrait des États-Unis du plan global et le rétablissement des sanctions, Téhéran est resté également attaché à son devoir», a déclaré le diplomate.

Il a également souligné que grâce à ce pacte, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a librement accédé à toutes les installations nucléaires de la République islamique, soulignant que l'Iran a également mis en œuvre volontairement le protocole additionnel.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**