La procrastination du Conseil de sécurité constitue un revers majeur au multilatéralisme (Zarif)

Il a ajouté que, et pourtant, pas une seule session du Conseil n'a été convoquée pour réprimander le gouvernement américain, ou au moins pour enquêter sur ses violations répétées, ajoutant qu'au lieu de cela, certains membres européens du Conseil envisagent de saper davantage la résolution et le Conseil tout en renier leurs propres engagements JCPOA.

«Pour dissimuler cela, les États-Unis ont - avec certains de leurs facilitateurs - fait pression sur le Secrétariat pour qu'il adopte une lecture perverse de la résolution 2231 - rejetée par 3 participants du JCPOA, ce qui est l'opposé de l'affirmation claire du Conseil de sécurité». Cette conclusion du JCPOA marque un tournant fondamental dans son examen de cette question ", a rappelé Zarif.



Malgré nos objections fortes et légitimes aux mauvais traitements historiques infligés à l'Iran par le Conseil de sécurité - en particulier au cours des 8 années d'agression de Saddam Hussein, ainsi qu'au cours de la crise nucléaire inutile - l'Iran a montré sa bonne foi en engageant des négociations parvenir à une solution diplomatique comme le demandent toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question nucléaire, a-t-il déclaré.

Malgré tout cela, nos mesures correctives n'ont jusqu'à présent eu aucun impact sur la surveillance et la vérification par l'AIEA de notre programme nucléaire pacifique, ce qui rend tout risque de prolifération non pertinent. En effet, le programme nucléaire pacifique de l’Iran reste soumis au régime d’inspection «le plus robuste» de l’histoire. De 2016 à 2019, plus de 92% du total des inspections mondiales comparables de l'Agence ont été effectuées en Iran, a déclaré Zarif.

«Les États-Unis ont commis de nombreux actes d'agression armée contre l'Iran et ses voisins; ont envahi nos voisins 3 fois au cours des 3 dernières décennies; ont trahi la région de ses ressources en déstabilisant les ventes d'armes; ont systématiquement soutenu les terroristes et fourni un soutien matériel pour les crimes contre l'humanité au Yémen. Les peuples de notre région en ont assez de la présence malveillante des États-Unis et exigent sa fin. L'ironie amère ici est que la plupart des Américains veulent aussi que leurs troupes rentrent chez elles, où elles appartiennent », a-t-il déclaré.

«Ce régime même accuse ridiculement l'Iran de s'immiscer dans sa propre région. Oui. Bien sûr, nous voulons nous associer à tous nos voisins pour créer une région forte qui empêche l'émergence d'aspirations hégémoniques, par n'importe quelle puissance - régionale ou mondiale. Une région forte qui nécessite une stabilité politique et territoriale locale. Et une région forte pour laquelle tous les voisins doivent faire preuve de retenue stratégique. C’est à cette fin que le Président de la République islamique d’Iran a présenté l’effort de paix d’Hormuz — ESPOIR. Et nous pouvons le faire. Sans que les États-Unis se mêlent à quelque 6 000 kilomètres de ses côtes», a déclaré Zarif.