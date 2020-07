Ambassadeur iranien à Londres: Le Conseil de sécurité a apporté un soutien inconditionnel au JCPOA

Dans le cadre d'un message posté sur sa page Twitter, Hamid BaeidiNejad a déclaré mardi soir: " La réunion du Conseil de sécurité a montré l'unité de tous les États membres, à l'exception des États-Unis, dans le soutien inconditionnel du JCPOA et dans la condamnation de la politique américaine. Les États-Unis étaient tellement isolés parmi leurs alliés que Pompeo a rapidement quitté la réunion."

Le Plan d'action global commun (JCPOA) signé en juillet 2015 entre l'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité, l'Union européenne et l'Allemagne a été validé et officialisé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution met en relief la levée ou la suspension des sanctions onusiennes et des sanctions unilatérales américaines contre le peuple iranien.

En vertu du mécanisme défini dans la résolution 2231, tous les 6 mois, le Secrétaire général de l'ONU doit soumettre un rapport au Conseil de sécurité sur la mise en œuvre de cette résolution. Le 9ème rapport du SG de l'ONU a été présenté le 30 juin 2020 au Conseil de sécurité.

Lors de cette réunion du 30 juin organisée en ligne, tous les membres du Conseil de sécurité, à l'exception des États-Unis, ont pleinement soutenu le JCPOA. Ils ont également critiqué l'unilatéralisme des États-Unis en imposant des sanctions illégales à l'Iran.

Les États membres du Conseil de sécurité ont également critiqué le retrait américain du JCPOA en 2018. Lors de cette réunion, les représentants des États membres du Conseil de sécurité ont souligné que le prolongement de l'embargo sur les armes imposé contre l'Iran viole la résolution 2231.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif aussi a assisté à cette réunion où il a prononcé une intervention appelant au multilatéralisme dans la politique internationale.