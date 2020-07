Le Président Rohani qualifie de « nouvelle défaite pour les USA » la réunion d'hier à l'ONU

Téhéran - IRNA - Le président de la République a souligné que les Nations Unies étaient le théâtre de l'échec politique américain hier : « Les Américains peuvent dire dans leurs calculs que nous avons fait des progrès, économiquement parlant, et nous avons pu exercer des pressions sur le peuple iranien, mais juridiquement, politiquement et moralement, ils ont échoué à plusieurs reprises, et la réunion d'hier (du Conseil de sécurité de l’ONU) a été une nouvelle défaite pour les Américains. »

Le Président Hassan Rohani s’exprimant à l’occasion d’une réunion de son cabinet ce mercredi matin premier juillet, évoque le triste anniversaire du ciblage de l'avion iranien Airbus par le navire américain il y a 37 ans. « Demain c'est le 2 juillet ; Le jour où notre Airbus a été abattu par des missiles américains. Ce fut un grand crime qui a eu lieu dans l'histoire de notre pays », a-t-il déploré.