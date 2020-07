Coronavirus en Iran : le nombre des disparus atteint 10 958

S'agissant des dernières statistiques sur les patients atteints de coronavirus et des victimes, Sima Sadate Lari a déclaré mercredi premier juillet 2020 : « Entre hier mardi et aujourd'hui mercredi, le premier juillet 2020, sur la base de critères diagnostiques définitifs, 2 549 nouveaux patients du Covid-19 ont été identifiés dans le pays. 1 621 ont été hospitalisés. Avec ce décompte, le nombre total de patients atteints de Covid-19 en Iran a atteint 230 211.»

Elle a poursuivi : «Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, 141 patients atteints du Covid-19 ont perdu la vie et le nombre total de victimes de cette maladie a atteint 10 958.»

«Heureusement, 191 487 patients s'en sont sortis et quitté l'hôpital», a-t-elle déclaré. «De plus, 3 081 patients atteints du virus mortel se trouvent dans un état critique et toujours hospitalisés dans les services de réanimation», selon le dernier bilan officiel.

Madame Lari a ajouté : «Jusqu'à présent, 1 693 242 tests du Covid-19 ont été réalisés dans le pays.»

Les provinces Khouzestan, Kurdistan, les Azerbaïdjans occidental et oriental, Hormozgan, Buchehr, Khorasan-e Razavi et Kermanchah sont dans le rouge. Ispahan, Hamedan, Zanjan, Kerman, Khorasan du Nord, Kohguilouyeh et Boyer Ahmad sont également en alerte.

«Dans la province de Téhéran, une augmentation significative des cas d'hospitalisation a été signalée», a-t-elle averti.

