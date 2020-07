Téhéran juge «illégitime», l'intervention de Paris dans les procès judiciaires iraniens

Réagissant à la position récente des autorités françaises sur l'affaire pénale de deux ressortissants iraniens, le porte-parole de la diplomatie,Seyed Abbas Mousavi, a déclaré : «Quant aux crimes commis par les ressortissants iraniens, le processus de traduction en justice se déroule dans le cadre d'un procès équitable et dans le respect du droit civil en République islamique d'Iran et seul la Justice iranienne serait à la hauteur du jugement et en a la compétence (au nom de la Constitution).»

Ces derniers jours, le ministère français des Affaires étrangères, a critiqué, dans un communiqué, au verdict prononcé contre la ressortissante irano-française, Fariba Adelkhah, et a réagi à la condamnation à mort de Rouhollah Zam.

Les intéressés ont été arrêtés et jugés en Iran pour délits contre la sécurité intérieure et extérieure du pays, collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale, et espionnage au profit des services de renseignement étrangers.

