Mesures usurpatrices israéliennes : lettre du Président du Parlement iranien aux chefs des Organisations internationales

Mercredi, dans des messages séparés adressés au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à la Présidente de l'Union interparlementaire mondiale, Gabriela Cuevas Barron, au Secrétaire général de l'Union parlementaire des membres de l'Organisation pour la conférence islamique (OCI), Mouhamed Khouraichi Niass, au Secrétaire général de l'Assemblée des parlements asiatiques, Mohammad Reza Madjidi, et au Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, le Président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a souligné la position ferme de l'Assemblée consultative de la République islamique d’Iran pour la cessation immédiate de actes usurpateurs, provocateurs et illégaux du régime de Tel-Aviv qui violent la paix et la sécurité internationales et pour le soutien aux droits du peuple opprimé palestinien.

S'adressant aux présidents et secrétaires généraux des organisations et des assemblées internationales, le président du Parlement iranien a appelé ses interlocuteurs à « prendre les mesures nécessaires, l'engagement pratique et les pas tangibles pour mettre rapidement un terme aux politiques hostiles et expansionnistes du régime sioniste, au nom des principes fondamentaux des droits de l'homme et des objectifs et principes contenus dans la Charte des Nations Unies. »

