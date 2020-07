L'Iran ne lésine sur aucun effort légitime pour renforcer sa Défense (Téhéran)

Selon le service de la presse du ministère iranien des A.E. , mercredi soir premier juillet, Abbas Moussavi, en réponse aux allégations avancées par Brian Hook, le Représentant spécial des États-Unis pour l'Iran, dont la mission est de semer la division parmi les pays de la région et de proférer des menaces contre l'Iran, a rejeté les déclarations « sans valeur » et « sans fondements » faites par cette autorité américaine avant de les dénoncer dans les termes les plus vifs.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté : « Hooke parle d'une option militaire contre l'Iran en même temps qu'il tente désespérément de justifier le projet US visant à prolonger l’embargo sur les armes contre l’Iran. Une option moisie qui est sur la table des présidents américains délirants depuis des années. »

Il a poursuivi : « La politique de principe de la République islamique d'Iran est, sur plan militaire, entièrement claire et la nature de ces programmes est purement défensive. »

« La véritable menace pour la région est la présence destructrice et déstabilisatrice américaine, la transformation de la région en base militaire, et empêcher la région de progresser et de se développer. Une situation qui est fruit amer de la culture de la division et de l'intimidation, semée par les Etats-Unis afin de vendre facilement leurs produits de l'industrie militaire aux autres pays », a conclu le porte-parole de la diplomatie iranienne.

