L'Iran commémore le 32e anniversaire de l'attaque américaine contre le vol Iran air 655

L'avion, un Airbus A300B2 du porte-drapeau iranien, Iran Air, venait de décoller de la ville côtière du sud de l'Iran de Bandar Abbas à 10 h 17, heure locale (UTC 0330), avec à bord 274 passagers et 16 membres d'équipage, et grimpait à l'intérieur d'une route internationalement reconnue vers Dubaï lorsque le croiseur américain, l'USS Vincennes, lui a tiré deux missiles sol-air SM-2MR, dont l'un a heurté l'avion.

Des responsables américains ont affirmé que leur navire de guerre avait confondu l'avion de ligne avec un avion de chasse supersonique à ailes à balayage variable Grumman F-14 Tomcat.

L'allégation a été faite alors même que le navire de guerre était équipé de systèmes radar hautement sophistiqués et d'engins de combat électroniques, et l'avion de passagers transmettait le code Squawk Mode III 6760, typique d'un avion civil, et maintenait un contact radio en anglais avec les installations de contrôle de la circulation aérienne appropriées .

L'USS Vincennes était entré dans les eaux territoriales iraniennes après qu'un de ses hélicoptères eut tiré des avertissements de vedettes rapides iraniennes opérant dans les limites territoriales iraniennes.



Washington a par la suite payé environ 95 millions de dollars d'indemnisation pour les victimes iraniennes et l'avion.



L'argent, cependant, n'a pas apaisé les sentiments anti-américains en Iran, où les gens s'attendaient à ce que le capitaine de l'USS Vincennes, William Rogers, soit tenu responsable de son acte criminel.



Rogers a plutôt reçu la prestigieuse médaille de la Légion du mérite pour son service soi-disant exceptionnel.



Chaque année, les Iraniens jettent des tiges de fleurs dans le golfe Persique pour marquer l'anniversaire et rendre hommage aux victimes de la terrible tragédie humaine, qui détient le record du plus grand nombre de morts de tout incident d'aviation dans le plan d'eau.

