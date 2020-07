Duel de buteurs : l’Iranien Mahdavi Kia parmi les meilleurs du Coupe du monde

Dans la deuxième partie du sondage pour le meilleur but de l'histoire des équipes asiatiques en Coupe du monde, la Confédération asiatique de football (AFC) mentionne le but de Mehdi Mahdavi Kia contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 1998 en France et écrit: « Mahdavikia pour enregistrer trois points contre les États-Unis à la 83e minute a marqué le but vainqueur. »

Mahdi Mahdavi Kiya a joué pour Hambourg de 1999 à 2007. Il a joué 208 fois pour le club marquant 26 buts. L'ancien capitaine de Persépolis et de l'équipe nationale iranienne (Team Melli) a été sélectionné comme le meilleur joueur d'Asie en 2003.

