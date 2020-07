Le Covid-19 emporte 154 autres vies en Iran

S'agissant des dernières statistiques sur les patients atteints de coronavirus et des victimes, Sima Sadate Lari a déclaré vendredi 3 juillet : « Entre hier jeudi et aujourd'hui, sur la base de critères diagnostiques définitifs, 2 566 nouveaux patients du Covid-19 ont été identifiés dans le pays. 1 483 ont été hospitalisés. Avec ce décompte, le nombre total de patients atteints du virus en Iran s’élève à 235 429.»

«Heureusement, 196 446 patients se sont rétablis et ont quitté l'hôpital», a-t-elle déclaré. «De plus, 3 123 patients atteints du virus mortel se trouvent dans un état critique et sont toujours hospitalisés en services de réanimation», selon le dernier bilan officiel.

Selon Madame Lari jusqu'à présent, près de 1 750 000 tests du Covid-19 ont été réalisés dans le pays.»

Les provinces du Khouzestan, Hormozgan, Bouchehr, Kurdistan, Kermanchah, Khorasan-e Razavi et Ilam sont dans le rouge. Téhéran, Hamedan, Zanjan, Mazandaran, Sistan et Baloutchistan, sont également en alerte, a-t-elle rapporté.

