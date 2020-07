L'Iran fait l’objet des sanctions « inhumaines » et les endure depuis 40 ans, déplore Bahram Qassemi

Réagissant vendredi 3 juillet aux cruelles restrictions visant depuis des décennies le peuple iranien, le diplomate iranien, Bahram Ghasemi, a écrit vendredi sur son compte Twitter: « Depuis plus de quarante ans, l'Iran fait l’objet des actions illégales et des sanctions unilatérales qui violent tous les droits de l'homme et les droits internationaux fondamentaux, y compris le droit à la vie et à la santé. »

« N'est-il pas temps pour la communauté internationale, y compris le Secrétaire général des Nations Unies, le haut-commissaire aux droits de l'homme et les rapporteurs concernés, d’avoir une approche opportune et appropriée, au nom de leurs devoirs inhérents, contre un gouvernement qui a commis de graves violations des droits de l'homme et qui soutient les régimes bellicistes infanticides et violateurs des droits humains (Allusion aux Etats-Unis)? », S’interroge Bahram Qassemi, l’ambassadeur d’Iran à Paris.

