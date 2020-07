Chef-adjoint du Pouvoir judiciaire : les droits de l’homme à l’américaine tue le commandant de la lutte anti-terroriste

Ali Baqeri, faisant référence à la Semaine américaine des droits de l'homme et au fait que la « discrimination », le « racisme » et la « mégalomanie » font partie intégrante de la « nature satanique » et « arrogante » du régime américain, a ajouté : « Dans l’histoire américaine, les symboles de fierté du régime américain appartiennent tous à l'avant-garde de l'esclavagisme et de l’assassinat de personnes innocentes. »

Le président américain ainsi qu’autres responsables US sont « accusés d’assassinat et de terrorisme », suite à la frappe aérienne ciblée américaine devant l'aéroport de Bagdad qui a tué en martyr le très haut général populaire iranien, Qassem Soleimani et ses compagnons dont l’Irakien Abou Mahdi Mohandes en 3 janvier 2020.

Selon le Pentagone, la frappe aérienne a été ordonnée par le Président milliardaire US Donald Trump, Commandant en chef des forces armées américaines.

