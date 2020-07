L’Iran a pu économiser 60 millions d'euros dans l'industrie nationale du forage pétrolier

Parviz Fattah, s’exprimant en marge de la visite des plates-formes de forage flottantes Sahar 1 et 2 dans la région du golfe Persique, faisant référence aux activités de ces plates-formes, a déclaré: « Des missions de forage ont été déployées dans la région du golfe Persique pour réparer et forer un certain nombre de puits de pétrole afin d'augmenter la production et le rendement des recettes pétrolières. »

« Ces plates-formes pétrolières sont dotés des derniers équipements et technologiques du jour », a-t-il ajouté.

