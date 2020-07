L'assassinat du général Soleimani, le plus grand cadeau américain au terrorisme Takfiri (un haut responsable de la sécurité iranienne)

Des terroristes américains ont assassiné le général Soleimani, le commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), ainsi que Abu Mahdi al-Muhandis, chef adjoint du Hashd al-Sha'abi irakien, et leurs compagnons en visant leurs véhicules à l'extérieur de Bagdad Aéroport international le 3 janvier.

L'acte de terreur a été commis sous la direction du président américain Donald Trump, le Pentagone prenant la responsabilité de l'attaque.

S'adressant à une session samedi, Shamkhani a déclaré: «Le ressentiment et la rancune des États-Unis et du régime sioniste (Israël) contre… Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis étaient dus à leur rôle irremplaçable dans la lutte contre le terrorisme Takfiri dans la région et en révélant la mascarade antiterroriste des États-Unis».

Il a ajouté que le monde devait apprécier la véritable bataille des deux commandants contre le terrorisme, car leur commandement avisé et leurs efforts sincères ont empêché la propagation du terrorisme Takfiri à travers le monde.



Un haut juge iranien a déclaré lundi que des notices rouges d'Interpol avaient été émises pour poursuivre des dizaines de responsables militaires et politiques des États-Unis, dont le président Donald Trump, pour avoir planifié et mis en œuvre l'attaque terroriste contre le général Soleimani et ses compagnons.

