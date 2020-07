Lutte contre le coronavirus: l'Iran renforce sa coopération avec l'UNICEF

Ledit projet de coopération a été lancé lors d'une vidéoconférence spécialisée en présence du vice-ministre Ahmed Meidari et du représentant de l'UNICEF à Téhéran, Mandeep O'brien.

Le responsable a évoqué les projets approuvés par le ministère en 2020-2019, notamment le soutien à la conception technique et la mise en place d'un système national multidimensionnel de surveillance de la pauvreté entre les enfants et les adultes, l'adoption d'un système pour identifier les besoins des enfants, y répondre en temps opportun et améliorer la protection sociale pour eux.

Il a également indiqué certains projets du Ministère de la coopération, du travail et de la prospérité sociale en cours pour l'année en cours 2020, notamment la protection des enfants qui ont abandonné leurs études, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'aide financière aux femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition dans la province de Sistan et de Balûchistân (sud-est du pays).

Il a souligné que, selon des études, les pays du Moyen-Orient sont les plus touchés par la propagation de coronavirus dans le monde, où 50% des emplois et des emplois dans ces pays seront ainsi affectés.

Il a ajouté que pour l'Iran, en raison des sanctions et des pressions américaines à long terme, les agences internationales des Nations Unies, en particulier l'UNICEF, devraient adopter une position claire et défendre les droits des citoyens iraniens.

Au cours de cette réunion, la représentante de l'UNICEF en Iran a exprimé sa gratitude pour la coopération des divers organismes gouvernementaux iraniens, en particulier les ministères de la coopération, du travail et de la protection sociale, le ministère de la Santé et de l'éducation médicale dans la fourniture de préparations pharmaceutiques et sanitaires, confirmant sa pleine disposition à apporter tout soutien dans ce domaine, en particulier la fourniture d'un soutien social général dans les circonstances actuelles dans lesquelles le virus de la Corogne est répandu.

