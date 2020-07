L'Iran occupe le deuxième rang dans la production de caviar après la Chine, a déclaré le responsable.



Khon Mirzaei a noté qu'auparavant, la place de l'Iran dans la production de caviar était associée à la pêche à l'esturgeon en mer Caspienne.



Il a déclaré qu'après l'interdiction de la pêche à l'esturgeon dans la mer Caspienne il y a 10 ans, l'Iran élevait des esturgeons dans les fermes.



Actuellement, il existe des installations d'élevage d'esturgeons et un terminal d'exportation dans la province de Mazandaran, a ajouté le responsable.



L'Iran prévoit de produire 100 tonnes de caviar et 10 000 tonnes d'esturgeons par an d'ici le 20 mars 2026.

