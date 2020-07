Le message de félicitations du président Rouhani à l'occasion de la fête d'Independence d'Algérie

Le président Hassan Rouhani a envoyé un message au président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, pour le féliciter à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

Dans le cadre de ce message, le président Rouhani a espéré que, tenant compte des énormes potentialités des coopérations irano-algériennes, les relations entre les deux pays se développent dans toutes les dimensions bilatérales, régionales et internationales. Le Dr. Rouhani a présenté ses meilleurs vœux à son homologue algérien et a prié Dieu Éternel pour le bonheur et la prospérité de la grande nation algérienne.