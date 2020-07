Iran: 41 milliards de dollars d'exportations non-pétrolières

Lors de son discours à l'Assemblé islamique, Hossein Modarres Khiabani a décrit les plans du ministère de l'Industrie de la Mine et du Commerce.

Le ministre intérimaire du l'Industrie, de la Mine et du Commerce a déclaré: "Une réduction de 3,2 milliards de dollars dans les dépenses en devises étrangères a été programmée pour l'année 1399 (mars 2020 – mars 2021)."

En ce qui concerne les projets en cours de réalisation, Khiabani a précisé: Il y a dans le pays, 13 000 projets avec 60% de progrès physique et parmi ces projets, 4 000 projets ont progressé de plus de 80%. D'après les estimations chaque semaine 200 de ces projets seront inaugurés."

"Ces projets sont réalisés avec un investissement de 170 000 milliards de tomans et créent de l'emploi directement pour 50 000 personnes et indirectement pour plus de 500 000 personnes.", a ajouté le ministre intérimaire du l'Industrie, de la Mine et du Commerce.

Khiabani a affirmé: "Aujourd'hui, 80% de nos frontières commerciales sont rouvertes et 75% des marchés frontaliers sont réactivés. Le commerce du pays est revenu à la normale".

Ce responsable iranien a précisé que le ministère de l'Industrie va poursuivre ses programmes dans quatre axes principaux: "L'utilisation des capacités vacantes, la relance des unités installées dans les cités industrielles, le redémarrage des mines inactives et l'utilisation de la capacité des entreprises basées sur la connaissance."

Khiabani a noté: "Au cours de l'année dernière (mars 2019 – mars 2020), nous avons assisté à une croissance de 1,9% dans le secteur minier et de 2,1% dans le secteur industriel. Le commerce dans le pays a montré une augmentation de 25%. L'investissement est augmenté de 37,3% et l'emploi de 18%."