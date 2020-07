Covid-19 : l'Iran a rendu obligatoire le port du masque

Les autorités disent que le port du masque et la distanciation sociale pour limiter la propagation du Covid-19, sont devenus obligatoires dans les lieux fermés depuis dimanche, 5 juillet.

Les cas quotidiens de coronavirus et les décès dus à la maladie mortelle ont augmenté en Iran, après la levée des restrictions afin de relancer l'économie.

Dimanche, le ministère de la Santé a signalé par la voix de sa porte-parole, Sima Sadat Lari, 2 560 nouveaux cas et 163 nouveaux décès. Le ministère a déclaré que le nombre total de décès par ce virus est maintenant supérieur à 1100 sur quelque 240 000 cas. Selon le rapport, plus de 201 330 personnes se sont rétablies à ce jour.

De plus, 3 168 patients atteints du Covid-19 sont dans un état critique.

Jusqu'à présent, près de 1 800 000 tests du coronavirus ont été réalisés dans le pays, ajoute la source.

Les provinces du Khouzestan, l'Azerbaïdjan occidental, l'Azerbaïdjan oriental, le Kurdistan, le Kermanchah, le Hormozgan, le Buchehr, le Khorasan-e Razavi et l'Ilam sont classés "rouge".

De même, les provinces de Téhéran, Fars, Ispahan, Mazandaran, Hamedan, Zanjan, Sistan et Baloutchistan, Alborz et Lorestan sont en état d'alerte.