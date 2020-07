Covid-19/Peinture des enfants : un élève iranien gagne le concours

Dans une interview accordée à IRNA dimanche 5 juillet, le directeur de l'éducation d'Andimechk a déclaré que le concours de peinture sur le thème de coronavirus était organisé par l'Inde de manière virtuelle. «Tiam Rahmaninejad de l'école secondaire Chahed de Chaqayeq à Andimechk, en participant à ce concours et en y envoyant sa peinture, a réussi à remporter le premier rang», se félicite cette autorité.

Il a ajouté : «Les élèves d'Andimechk ont un très bon potentiel en termes de talents culturels, scientifiques et artistiques, et des efforts seront redoublés pour les rendre plus performants.»

Le concours de peinture sur le thème de Coronavirus s'est déroulé sous les auspices de la Fondation Picasso du 15 au 25 avril. 1 700 personnes de 40 pays ont participé au concours.